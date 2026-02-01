Réplicas no cesan: ya van más de 6 mil tras el sismo del 2 de enero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que hasta las 20:00 horas del 31 de enero de 2026 se han contabilizado un total de 6,072 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido el pasado 2 de enero en San Marcos, Guerrero.
De acuerdo con el comunicado emitido en su cuenta oficial de X (@SismologicoMX), la réplica de mayor intensidad registrada hasta el momento ha sido de magnitud 5.0.
El temblor inicial del 2 de enero fue uno de los más fuertes en lo que va del año y se sintió en diversos estados del centro y sur del país, incluyendo Ciudad de México, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Morelos.
A pesar del elevado número de réplicas, autoridades de Protección Civil no han reportado daños estructurales nuevos, aunque continúan recomendando a la población mantenerse informada y revisar las condiciones de sus viviendas en zonas de riesgo.
Guerrero, al ubicarse dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, es una de las regiones con mayor actividad sísmica en México, por lo que los especialistas consideran normal la cantidad de réplicas, aunque advierten que el monitoreo debe mantenerse constante.
