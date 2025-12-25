"Quizás esta sea mi última Navidad": Yolanda Andrade deja mensaje en redes
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La conductora Yolanda Andrade compartió un mensaje navideño que generó diversas reacciones entre sus seguidores, luego de publicar un video la noche del 24 de diciembre en su cuenta de Instagram, donde aparece reunida con su familia y lanza una frase que llamó especialmente la atención: “Quizás esta sea mi última Navidad”.
En el video, Andrade explica que, aunque no suele celebrar la Navidad, esta ocasión fue especial porque recibió la visita de familiares provenientes de Luxemburgo, Estados Unidos y Colombia. Agradeció a su hermana Marilé, a su cuñado Sergio y a otros integrantes de su familia por organizar la cena, y destacó que estaban “juntos, felices y disfrutando como familia”.
El mensaje surge en un contexto mediático complejo, ya que en los últimos días circularon versiones en redes sociales y algunos espacios de espectáculos que aseguraban que su hermana supuestamente la tenía “secuestrada”, señalando que la tenían controlada.
Asimismo, la conductora hizo referencia indirecta a su estado de salud, tema que ha sido motivo de especulación pública en meses recientes, al señalar que están “disfrutando la vida” y valorando el tiempo en familia. Sin ofrecer detalles médicos, su tono reflexivo y emotivo fue interpretado por muchos seguidores como una señal de vulnerabilidad, lo que incrementó la atención sobre sus palabras.
El video cierra con un mensaje de agradecimiento y cariño hacia el “público conocedor”, a quienes reiteró su amor y buenos deseos, subrayando la importancia de mirar hacia adelante, reunirse en familia y vivir el presente. Hasta el momento, Yolanda Andrade no ha emitido información adicional sobre su estado de salud ni ha aclarado directamente los rumores que circularon en días recientes.
rmr