"Quizás esta sea mi última Navidad": Yolanda Andrade deja mensaje en redes

En el video, Andrade explica que, aunque no suele celebrar la Navidad, esta ocasión fue especial porque recibió la visita de familiares provenientes de Luxemburgo, Estados Unidos y Colombia. Agradeció a su hermana Marilé, a su cuñado Sergio y a otros integrantes de su familia por organizar la cena, y destacó que estaban “juntos, felices y disfrutando como familia”.

El mensaje surge en un contexto mediático complejo, ya que en los últimos días circularon versiones en redes sociales y algunos espacios de espectáculos que aseguraban que su hermana supuestamente la tenía “secuestrada”, señalando que la tenían controlada.

Asimismo, la conductora hizo referencia indirecta a su estado de salud, tema que ha sido motivo de especulación pública en meses recientes, al señalar que están “disfrutando la vida” y valorando el tiempo en familia. Sin ofrecer detalles médicos, su tono reflexivo y emotivo fue interpretado por muchos seguidores como una señal de vulnerabilidad, lo que incrementó la atención sobre sus palabras.