¿Quieres que el ahorro sí funcione? Profeco te dice cómo lograrlo en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ahorrar suele ser uno de los propósitos más repetidos cada inicio de año, pero también uno de los primeros en abandonarse. Para evitar que se quede solo en buenas intenciones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió una guía práctica para que el ahorro realmente se convierta en un hábito.

La información fue difundida a través de la Revista del Consumidor, donde la Profeco subraya que organizar los ingresos y controlar los gastos no solo mejora las finanzas, sino que también brinda tranquilidad y seguridad económica a las familias mexicanas.

De acuerdo con el organismo, el primer paso es conocer la capacidad real de ahorro. Esto implica restar de los ingresos todos los gastos básicos, como alimentación, salud, educación, vestido y servicios, para definir una cantidad fija o porcentaje destinado al ahorro, y no únicamente guardar el dinero que sobra.

La Profeco destaca que la inteligencia artificial puede ser una aliada para identificar hábitos de consumo, clasificar gastos y establecer metas realistas, siempre y cuando se use como complemento y no como sustituto de la educación financiera. Herramientas como ChatGPT, Google Gemini o Meta AI pueden ofrecer una visión más clara del manejo del dinero.