¿Quieres que el ahorro sí funcione? Profeco te dice cómo lograrlo en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ahorrar suele ser uno de los propósitos más repetidos cada inicio de año, pero también uno de los primeros en abandonarse. Para evitar que se quede solo en buenas intenciones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió una guía práctica para que el ahorro realmente se convierta en un hábito.
La información fue difundida a través de la Revista del Consumidor, donde la Profeco subraya que organizar los ingresos y controlar los gastos no solo mejora las finanzas, sino que también brinda tranquilidad y seguridad económica a las familias mexicanas.
De acuerdo con el organismo, el primer paso es conocer la capacidad real de ahorro. Esto implica restar de los ingresos todos los gastos básicos, como alimentación, salud, educación, vestido y servicios, para definir una cantidad fija o porcentaje destinado al ahorro, y no únicamente guardar el dinero que sobra.
La Profeco destaca que la inteligencia artificial puede ser una aliada para identificar hábitos de consumo, clasificar gastos y establecer metas realistas, siempre y cuando se use como complemento y no como sustituto de la educación financiera. Herramientas como ChatGPT, Google Gemini o Meta AI pueden ofrecer una visión más clara del manejo del dinero.
Para facilitar el proceso, también se recomienda activar el ahorro automático en cuentas bancarias o instrumentos financieros regulados, lo que ayuda a mantener el dinero fuera de la vista y reduce las compras impulsivas o los llamados “gastos hormiga”.
Otra opción para proteger y hacer crecer el ahorro es invertir en instrumentos seguros, como los Certificados de la Tesorería (Cetes), siempre verificando que la institución esté autorizada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Entre las metas que pueden lograrse mediante el ahorro se encuentran el pago de seguros, la creación de un fondo de emergencias, gastos escolares o vacaciones, siempre que se trate de objetivos claros, medibles y con un plazo definido.
Para no perder el rumbo, la Profeco sugiere elaborar un tablero anual donde se registren las metas, su nivel de prioridad y el monto ahorrado cada mes, lo que permitirá evaluar avances y hacer ajustes a tiempo.
Finalmente, el organismo advirtió sobre los riesgos de guardar el dinero en casa o participar en tandas, ya que se expone a pérdidas y a la devaluación provocada por la inflación.
SHA