¿Quieres estudiar en la UNAM? Ya salió la convocatoria 2026 para licenciatura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó este 12 de enero la Convocatoria 2026 para el Concurso de Selección a nivel Licenciatura, dirigida a todas las personas interesadas en ingresar al Sistema Escolarizado o al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), en sus modalidades Abierta y a Distancia.
Por primera vez en su historia, la máxima casa de estudios realizará el examen de selección completamente en línea, marcando un cambio significativo en el proceso de admisión.
Las y los aspirantes deberán seguir todos los pasos y requisitos establecidos en la convocatoria, conforme al Reglamento General de Inscripciones de la UNAM. Es fundamental leer cuidadosamente el instructivo oficial antes de iniciar el registro.
Registro en línea: del 23 de enero al 3 de febrero de 2026 (hasta las 16:00 h).
Pago del examen: del 23 de enero al 5 de febrero (hasta las 15:59 h).
Simulador y examen en línea: en fecha y hora específica, indicadas en tu cita.
Publicación de resultados: 17 de julio de 2026, en www.dgae.unam.mx.
Entrega de documentos para seleccionados: del 27 al 31 de julio.
El proceso contempla medidas de seguridad como el uso de un navegador especial (Lockdown Browser), verificación de cámara y micrófono, y un simulador previo al examen real. En algunos casos, el sistema solicitará cita presencial para toma de fotografía, firma y huella digital.
Teléfonos celulares, interrupciones o falta de requisitos técnicos podrían invalidar la aplicación del examen, por lo que se recomienda preparación con anticipación.
Las personas interesadas deberán contar con estudios concluidos de bachillerato y un promedio mínimo de 7.0, condición que se verificará si son seleccionadas, al momento de entregar el certificado original y demás documentos.
mrh