¿Quieres estudiar en la UNAM? Ya salió la convocatoria 2026 para licenciatura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó este 12 de enero la Convocatoria 2026 para el Concurso de Selección a nivel Licenciatura, dirigida a todas las personas interesadas en ingresar al Sistema Escolarizado o al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), en sus modalidades Abierta y a Distancia.

Por primera vez en su historia, la máxima casa de estudios realizará el examen de selección completamente en línea, marcando un cambio significativo en el proceso de admisión.

Las y los aspirantes deberán seguir todos los pasos y requisitos establecidos en la convocatoria, conforme al Reglamento General de Inscripciones de la UNAM. Es fundamental leer cuidadosamente el instructivo oficial antes de iniciar el registro.