¿Quieres estudiar en la UNAM? Ya salió la convocatoria 2026 para licenciatura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó este 12 de enero la Convocatoria 2026 para el Concurso de Selección a nivel Licenciatura, dirigida a todas las personas interesadas en ingresar al Sistema Escolarizado o al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), en sus modalidades Abierta y a Distancia.

Por primera vez en su historia, la máxima casa de estudios realizará el examen de selección completamente en línea, marcando un cambio significativo en el proceso de admisión.

Las y los aspirantes deberán seguir todos los pasos y requisitos establecidos en la convocatoria, conforme al Reglamento General de Inscripciones de la UNAM. Es fundamental leer cuidadosamente el instructivo oficial antes de iniciar el registro.

Fechas clave del proceso

  • Registro en línea: del 23 de enero al 3 de febrero de 2026 (hasta las 16:00 h).

  • Pago del examen: del 23 de enero al 5 de febrero (hasta las 15:59 h).

  • Simulador y examen en línea: en fecha y hora específica, indicadas en tu cita.

  • Publicación de resultados: 17 de julio de 2026, en www.dgae.unam.mx.

  • Entrega de documentos para seleccionados: del 27 al 31 de julio.

Examen en línea: paso a paso

El proceso contempla medidas de seguridad como el uso de un navegador especial (Lockdown Browser), verificación de cámara y micrófono, y un simulador previo al examen real. En algunos casos, el sistema solicitará cita presencial para toma de fotografía, firma y huella digital.

Teléfonos celulares, interrupciones o falta de requisitos técnicos podrían invalidar la aplicación del examen, por lo que se recomienda preparación con anticipación.

¿Quiénes pueden participar?

Las personas interesadas deberán contar con estudios concluidos de bachillerato y un promedio mínimo de 7.0, condición que se verificará si son seleccionadas, al momento de entregar el certificado original y demás documentos.

