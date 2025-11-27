¿Quién toma la FGR? Los nombres en la mesa si Gertz deja el cargo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la posible renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), los nombres de Arturo Zaldívar y Ernestina Godoy suenan con fuerza como posibles reemplazos, de acuerdo con información difundida por el periodista Mario Maldonado.

La noticia trascendió este miércoles 26 de noviembre a través de la red social X, donde Maldonado aseguró que fuentes de alto nivel le confirmaron la salida de Gertz Manero, misma que podría hacerse oficial en las próximas horas, aunque hasta el momento no hay confirmación del Gobierno de México ni de la FGR.

Zaldívar fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2009 a 2023, y presidió el máximo tribunal del país entre 2019 y 2022. Durante su gestión impulsó una agenda de derechos humanos y reformas judiciales, aunque también fue criticado por su cercanía con el gobierno federal.

Su eventual llegada a la FGR implicaría una continuidad en la línea de colaboración con el Ejecutivo, así como una transición fluida desde el Poder Judicial hacia el ámbito ministerial.

Por su parte, Ernestina Godoy es exfiscal general de Justicia de la Ciudad de México, cargo que ocupó entre 2019 y 2023. Fue cercana colaboradora de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su mandato como jefa de Gobierno, y ha sido una de las impulsoras de la reforma judicial con perspectiva de género.

Godoy también ha sido diputada y tiene una larga carrera en el ámbito legislativo, lo que podría ser clave en las negociaciones para su posible nombramiento al frente de la FGR.