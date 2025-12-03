¿Quién es Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 97 votos a favor, el Senado de la República aprobó la designación de Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en sustitución de Alejandro Gertz Manero, quien dejó el cargo para asumir una función diplomática.
Godoy Ramos es abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en el servicio público, en áreas legislativas, judiciales y de participación política. Recientemente se desempeñó como fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, entre 2020 y 2024.
En su experiencia administrativa destacan cargos como procuradora general de Justicia capitalina (2018-2020), directora general jurídica y de estudios legislativos del entonces Distrito Federal, y directora de desarrollo delegacional en Iztapalapa. También ha sido representante del jefe de Gobierno en temas de seguridad y procuración de justicia.
En el ámbito legislativo, fue diputada local y federal, así como presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México. Desde 1997 ha estado vinculada con movimientos ciudadanos y políticos. Fue integrante de la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, presidió la Comisión Nacional de Garantías del PRD y es fundadora activa de Morena.
La nueva fiscal también ha sido ponente en diversos foros sobre derecho, participación ciudadana y organizaciones civiles. Además, ha ejercido como docente en teoría del Estado.
RYE-