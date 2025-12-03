¿Quién es Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR?

En su experiencia administrativa destacan cargos como procuradora general de Justicia capitalina (2018-2020), directora general jurídica y de estudios legislativos del entonces Distrito Federal, y directora de desarrollo delegacional en Iztapalapa. También ha sido representante del jefe de Gobierno en temas de seguridad y procuración de justicia.

En el ámbito legislativo, fue diputada local y federal, así como presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México. Desde 1997 ha estado vinculada con movimientos ciudadanos y políticos. Fue integrante de la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, presidió la Comisión Nacional de Garantías del PRD y es fundadora activa de Morena.

La nueva fiscal también ha sido ponente en diversos foros sobre derecho, participación ciudadana y organizaciones civiles. Además, ha ejercido como docente en teoría del Estado.