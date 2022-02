“Queremos salir y salvarnos”, mexicano pide ayuda para abandonar Ucrania

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de Twitter, un mexicano pidió ayuda a las autoridades para salir de Vasilkov, ciudad ubicada a 38 kilómetros de Kiev, capital de Ucrania.

De acuerdo a Guillermo Padilla, la embajada de México solo le ha dado “largas”.

“Soy mexicano en Ucrania, queremos salir de aquí y salvarnos. No hay protección por parte de mi Embajada, otras embajadas siguen evacuando a sus ciudadanos, pero la Embajada de México solo me da largas y ya estoy en inminente peligro. Me encuentro en Vasylkiv a 38km de Kiev”.