"Que termine la pandemia"; estos son los deseos de AMLO para 2022

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa informó cuáles son sus deseos para el 2022, y uno de ellos es que se termine la pandemia de Covid-19, dijo.

La conferencia de prensa de este jueves fue la última del mandatario en lo que respecta al 2021, por lo que en los primeros minutos expresó lo que espera para el siguiente año.

“Un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia, que no se sigan enfermando, que no se siga hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida, falleciendo seres humanos, mexicanos y de otros países del mundo”.

Posteriormente, mencionó que el segundo deseo es que México conserve su fortaleza cultural y “que no reneguemos de este origen, el que no sabe y no se siente orgulloso de donde viene, nunca sabrá hacia dónde irá, hacia dónde se dirigirá”.

“Mi segundo deseo es que continúe la fortaleza cultural de México, que es lo que siempre nos ha salvado ante calamidades, la grandeza cultural”.

Mientras que el tercero, mencionó, espera que la cifra de personas en pobreza extrema se reduzca, que nadie padezca hambre y se tenga trabajo.

“Lo tercero que deseo es que haya menos pobres, que no falten los satisfactores básicos, la alimentación, que nadie padezca de hambre, que se tenga para el estudio, la salud, para la vivienda, desde luego el trabajo, el ingreso que alcance para lo indispensable para lo necesario, para lo básico, y que todos seamos felices”.

Expresó que el país se enfrentó a una dura situación durante la pandemia por el Covid-19 a lo largo del año, pero aun así México se ha ido recuperando poco a poco, por lo que dijo que espera que el 2022 sea un año “todavía más bueno, tengo fe en el porvenir y no hay que perder la esperanza”.

Cabe mencionar que debido a las fiestas decembrinas, entre ellas las religiosas, las posadas y las reuniones familiares han incrementado en las últimas semanas los casos diarios registrados de coronavirus.

Por otra parte, la crisis derivada por el Covid-19 dejó a 3.7 millones de nuevos pobres en México, esto de acuerdo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sin embargo, la actual administración recibió al país con 32.7 millones de personas con carencias sociales y 9.9 millones con bajos ingresos, mencionó que esto fue el resultado de décadas de abandono por parte de los gobiernos y la falta de equidad en la riqueza generada en distintos ámbitos sociales.

EA