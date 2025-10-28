México

¡Que no te vean la cara! Profeco arranca operativo por Día de Muertos

Profeco vigilará precios y productos en tiendas, panaderías, mercados y más, del 28 de octubre al 2 de noviembre
¡Que no te vean la cara! Profeco arranca operativo por Día de Muertos
ARCHIVO
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de la celebración de Día de Muertos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) arrancó este martes el programa “Fieles Difuntos y Día de Muertos 2025”, que se mantendrá vigente hasta el domingo 2 de noviembre, con el objetivo de proteger la economía familiar y evitar abusos por parte de comerciantes.

Durante esta temporada, personal de Profeco y de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) desplegadas en todo el país, se encargará de verificar precios, calibrar básculas y vigilar que se cumpla la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

🛒 Comercios bajo vigilancia

Los giros que serán inspeccionados incluyen:

  • Tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia

  • Panaderías, dulcerías, carnicerías, tortillerías y pollerías

  • Expendios de masa, chiles secos, semillas y moles

  • Papelerías, disfraces, artículos religiosos y materias primas

  • Estacionamientos públicos, centros de espectáculos y parques de diversiones

  • Fruterías, recauderías, cremerías, abarrotes y misceláneas

Además, se instalarán módulos de atención en puntos estratégicos para brindar asesoría, recibir quejas y colocar preciadores y decálogos informativos.

⚖️ Básculas, tiempo y medición justa

Uno de los ejes clave será la revisión de instrumentos de medición como básculas y relojes registradores, para garantizar que las compras se realicen con medidas justas y sin afectar el bolsillo de las y los consumidores.

📞 ¿Dónde denunciar abusos?

Profeco pone a disposición los siguientes canales de atención para reportar irregularidades:

SHA

Operativo
Precios
Profeco
Día de Muertos
ODECO
Día de Muertos 2025

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com