¡Que no te vean la cara! Profeco arranca operativo por Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de la celebración de Día de Muertos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) arrancó este martes el programa “Fieles Difuntos y Día de Muertos 2025”, que se mantendrá vigente hasta el domingo 2 de noviembre, con el objetivo de proteger la economía familiar y evitar abusos por parte de comerciantes.

Durante esta temporada, personal de Profeco y de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) desplegadas en todo el país, se encargará de verificar precios, calibrar básculas y vigilar que se cumpla la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

🛒 Comercios bajo vigilancia

Los giros que serán inspeccionados incluyen:

Tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia

Panaderías, dulcerías, carnicerías, tortillerías y pollerías

Expendios de masa, chiles secos, semillas y moles

Papelerías, disfraces, artículos religiosos y materias primas

Estacionamientos públicos, centros de espectáculos y parques de diversiones

Fruterías, recauderías, cremerías, abarrotes y misceláneas

Además, se instalarán módulos de atención en puntos estratégicos para brindar asesoría, recibir quejas y colocar preciadores y decálogos informativos.

⚖️ Básculas, tiempo y medición justa

Uno de los ejes clave será la revisión de instrumentos de medición como básculas y relojes registradores, para garantizar que las compras se realicen con medidas justas y sin afectar el bolsillo de las y los consumidores.