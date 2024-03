"Que no abusen", pide AMLO a normalistas de Ayotzinapa

En su conferencia matutina, el presidente habló de los avances sobre el caso del asesinato de un normalista de Ayotzinapa a manos presuntamente de un policía, a lo que AMLO dijo:

"Lo cierto es que sí fue asesinado el joven de la normal de Ayotzinapa por un policía, eso está demostrado. Se fugó porque no hubo cuidado o porque hubo complicidades al interior de los encargados de impartir justicia, pero ya se está actuando y no va a haber impunidad. Y se tiene ya la versión y sí fue un asesinato de la policía del estado".

Y añadió: "Y al fugado ya se le está buscando, yo espero que se le detenga. Y, además, le hago un llamado, de que se entregue, que no vamos nosotros a permitir la impunidad, que piense en su familia porque va a quedar en el desamparo. Y que confíe en la justicia, que dé sus argumentos, sus razones, pero que se entregue. La instrucción es muy clara, es cero impunidad".

Acerca de la actitud de los jóvenes que se han manifestado, el presidente declaró: "Están en su derecho de manifestarse, sólo que también les hago un llamado a que no abusen".

Añadió que la instrucción que tienen los integrantes de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas es no caer en ninguna provocación, "porque hay quienes quieren llevarnos a la confrontación, acusarnos de represores, y nosotros no somos eso".

"Entonces, pedirles que no caigan en provocaciones, que se puede luchar de manera pacífica. Y que no se dejen manipular, porque hay muchos abogados, dirigentes de la llamada sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones supuestamente de defensa de derechos humanos, muy vinculados al conservadurismo, a la derecha, a los enemigos del pueblo, que se disfrazan como ambientalistas, como defensores de derechos humanos, como luchadores sociales", finalizó.