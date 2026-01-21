Que fiscalías especializadas en delitos de género tengan estándares homogéneos, prioridad de Secretaría de las Mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para dar cumplimiento al compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de colocar los derechos de las mujeres en el centro de la vida pública, la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández Mora, ha puesto en marcha una estrategia de colaboración progresiva con las instancias de procuración de justicia de todo el país.

Esta alianza institucional nace con el objetivo de erradicar la impunidad y garantizar que todas las mujeres y niñas en México cuenten con una protección jurídica efectiva. En ese sentido, la meta que la dependencia se ha fijado para este sexenio es consolidar convenios de participación con las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Por medio de esta alianza, se busca que todas las entidades cuenten con fiscalías especializadas que operen bajo estándares homogéneos y con personal debidamente capacitado. Para ello, la perspectiva de género, entendida como una metodología práctica que permite visibilizar las desigualdades que permean en los procesos judiciales, es fundamental, motivo por el cual la Secretaría de las Mujeres participa para que esta capacitación ocurra.

Uno de los pilares de este trabajo conjunto es asegurar que toda muerte violenta de cualquier mujer sea investigada bajo el protocolo de feminicidio desde el primer momento.