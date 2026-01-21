Que fiscalías especializadas en delitos de género tengan estándares homogéneos, prioridad de Secretaría de las Mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para dar cumplimiento al compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de colocar los derechos de las mujeres en el centro de la vida pública, la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández Mora, ha puesto en marcha una estrategia de colaboración progresiva con las instancias de procuración de justicia de todo el país.
Esta alianza institucional nace con el objetivo de erradicar la impunidad y garantizar que todas las mujeres y niñas en México cuenten con una protección jurídica efectiva. En ese sentido, la meta que la dependencia se ha fijado para este sexenio es consolidar convenios de participación con las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Por medio de esta alianza, se busca que todas las entidades cuenten con fiscalías especializadas que operen bajo estándares homogéneos y con personal debidamente capacitado. Para ello, la perspectiva de género, entendida como una metodología práctica que permite visibilizar las desigualdades que permean en los procesos judiciales, es fundamental, motivo por el cual la Secretaría de las Mujeres participa para que esta capacitación ocurra.
Uno de los pilares de este trabajo conjunto es asegurar que toda muerte violenta de cualquier mujer sea investigada bajo el protocolo de feminicidio desde el primer momento.
La Secretaría de las Mujeres también impulsa una incidencia estructural mediante la promoción de reformas a favor de las mujeres en los congresos locales.
Si bien entre las facultades de la Secretaría de las Mujeres no está la investigación directa, su labor es la de promover la justicia, impulsar el acceso a la justicia, el derecho a la igualdad, así como promover y diseñar políticas públicas, por lo que la estrategia colaborativa con las fiscalías es esencial.
Como parte de dicha colaboración, también destaca la presencia estratégica de la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres en las fiscalías para facilitar que las víctimas cuenten con un debido acompañamiento y, quienes así lo requieran, accedan a las medidas de protección necesarias.
Al acompañar y supervisar procesos ministeriales y judiciales, la Secretaría de las Mujeres reafirma su compromiso de transformar el sistema de justicia para que las mujeres recuperen la confianza en las instituciones.
Con este trabajo colaborativo, la Secretaría de las Mujeres busca que las mexicanas puedan tener la confianza para acercarse al sistema de justicia cuando son víctimas de violencia, y busca también que tengan la certeza de que serán acompañadas institucionalmente, como ha sido instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
RYE-