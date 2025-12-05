¡Que el aguinaldo no se te esfume! Profeco lanza recomendaciones para diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada del pago de aguinaldo en la temporada decembrina, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para que la ciudadanía administre de forma responsable este ingreso adicional, pensando en el ahorro, el bienestar personal y el futuro financiero.

Entre los principales consejos, destaca la importancia de elaborar un presupuesto que permita identificar los gastos previstos para las fiestas navideñas, evitando así sobreendeudarse o realizar compras innecesarias.

“Utilizar parte del aguinaldo para saldar deudas y ahorrar puede ayudar a iniciar el año con mayor estabilidad económica”, señala la Profeco.

La dependencia sugiere también asignar una parte del dinero al ahorro, como medida para enfrentar emergencias o la llamada “cuesta de enero”. Además, recomienda aprovechar el aguinaldo para mejoras en el hogar, como pintar, impermeabilizar o remodelar, lo que puede ayudar a conservar el valor de la vivienda.

🛍️ Compras responsables y conscientes

Para quienes planean hacer compras, la Profeco invita a comparar precios y calidad, evitar el gasto compulsivo y verificar que se trate de productos realmente necesarios. En cuanto a las promociones a meses sin intereses, la recomendación es analizar previamente la capacidad de pago.

Otra sugerencia es destinar una parte del aguinaldo al bienestar personal, ya sea para inscribirse en un curso, iniciar una actividad física o fomentar la convivencia social.

💡 La Profeco recalca que una administración inteligente del aguinaldo permite cerrar el año con mayor tranquilidad y enfrentar los primeros meses de 2026 con mayor solvencia.

