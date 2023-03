¿Qué se creen estos mequetrefes?, dice AMLO a Republicanos estadounidenses

Y es que, el senador Republicano, Lindsay Graham, recientemente llamó a “narcoestado” a México, y afirmó tener la intención de trabajar con AMLO contra los cárteles.

“No voy a tolerar que México se convierta en un Estado narcoterrorista que envenene a EU. Me gustaría trabajar con el gobierno mexicano, he trabajado en la reforma migratoria, me gustaría trabajar con ellos para erradicar el problema en beneficio de México y EU. Si quieres hacer de esto un problema político bien, depende de él. Me gustaría trabajar en conjunto con él para cambiar el juego (…)”.

Por su parte, AMLO criticó que los legisladores Republicanos por intentan sacar raja política electoral con el tema de los cárteles y la delincuencia en México.

“La prepotencia, la arrogancia de decir que si no actuamos en contra de la delincuencia en México ellos van a promover una iniciativa en el Congreso para que intervengan las fuerzas armadas de Estados Unidos en nuestro territorio porque no lo permitiríamos”.

El mandatario federal informó que en la reunión que sostuvo con Liz Sherwood-Randall, asesora presidencial de Seguridad Nacional de EU, expuso que por lo menos, la administración de AMLO ha decomisado 6 millones de toneladas de fentanilo, algo que “no lo ha hecho nadie”.

