¿Qué palabras usar y cuáles evitar al hablar de discapacidad? Esto recomienda el SNE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El uso del lenguaje correcto es un paso esencial para la inclusión y el respeto hacia las personas con discapacidad. Bajo este principio, el Servicio Nacional de Empleo (SNE) Michoacán difundió una guía práctica sobre las formas adecuadas de referirse a distintos tipos de discapacidad, con el objetivo de fomentar la dignidad en el trato y la inclusión laboral.

De acuerdo con el organismo, expresiones como “persona con discapacidad” son las adecuadas, mientras que términos como “inválido”, “incapaz” o “diferente” resultan inadecuados y refuerzan estigmas.

En el caso de la discapacidad motriz, debe utilizarse el término “persona con discapacidad motriz”, en lugar de calificativos como “minusválido” o “impedido”. Para la discapacidad auditiva, se recomienda “persona con discapacidad auditiva” y no expresiones como “sordomudo” o diminutivos como “sordito”.

De la misma manera, para la discapacidad visual lo correcto es decir “persona con discapacidad visual”, y no “cieguillo” o similares. En el caso de la discapacidad intelectual, el lenguaje adecuado es “persona con discapacidad intelectual”, evitando calificativos ofensivos como “mongol”, “retrasado” o “deficiente”.

El SNE Michoacán también subrayó que debe hablarse de “persona con discapacidad psicosocial”, en lugar de términos despectivos como “loco” o “demente”. Finalmente, se recomienda decir “persona de talla baja”, en vez de expresiones como “enano” o “chaparro”.