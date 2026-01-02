Qué hacer si se va la luz tras un sismo o tormenta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un apagón no solo interrumpe la rutina: también puede convertirse en un riesgo si no se sabe cómo actuar. En esos momentos, mantener la calma y seguir los pasos correctos puede marcar la diferencia entre la seguridad y el peligro.

De acuerdo con recomendaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las fallas en el suministro eléctrico tras una emergencia pueden deberse tanto a la activación de sistemas de protección como a daños directos en transformadores, postes o cableado. Saber cómo proceder permite un restablecimiento más rápido y, sobre todo, seguro.