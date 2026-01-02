Qué hacer si se va la luz tras un sismo o tormenta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un apagón no solo interrumpe la rutina: también puede convertirse en un riesgo si no se sabe cómo actuar. En esos momentos, mantener la calma y seguir los pasos correctos puede marcar la diferencia entre la seguridad y el peligro.
De acuerdo con recomendaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las fallas en el suministro eléctrico tras una emergencia pueden deberse tanto a la activación de sistemas de protección como a daños directos en transformadores, postes o cableado. Saber cómo proceder permite un restablecimiento más rápido y, sobre todo, seguro.
1. Verifica tu seguridad
Antes de hacer cualquier reporte, asegúrate de que no existan riesgos inmediatos. Observa si hay cables sueltos, postes caídos o transformadores con chispas cerca de tu domicilio y no te acerques.
Si percibes olor a quemado o humo en tu instalación eléctrica, desconecta el interruptor principal solo si es seguro hacerlo.
2. Usa los canales oficiales de la CFE
La Comisión Federal de Electricidad cuenta con medios gratuitos y disponibles las 24 horas:
Línea 071: Ten a la mano tu número de servicio, ubicado en tu recibo de luz.
App CFE Contigo: Permite reportar la falla y geolocalizarla con mayor precisión.
Portal web de la CFE: En el apartado de atención a clientes.
Redes sociales (X): Suelen ser ágiles durante contingencias masivas.
3. Ten lista la información clave
Número de servicio
Dirección completa
Descripción clara de la falla
4. Comprende los tiempos de respuesta
Tras un sismo u otra emergencia mayor, la CFE prioriza hospitales, centros de rescate y zonas con riesgo eléctrico grave.
En áreas residenciales, el restablecimiento puede variar según la magnitud de los daños en la red.
La recomendación es no saturar las líneas si la falla es generalizada en tu colonia, ya que el sistema suele detectar automáticamente la avería.
