¿Qué hacer si cancelaron el concierto al que ibas a asistir? Esto dice Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del 23 de septiembre, cientos de fans de la banda sueca Ghost se quedaron con las ganas de ver a su grupo favorito en el Palacio de los Deportes, luego de que el concierto fuera cancelado apenas 15 minutos antes de comenzar.

La empresa OCESA informó a través de un comunicado que el motivo fue una intoxicación alimentaria de Tobias Forge, vocalista y líder de la agrupación, lo que hacía imposible su presentación. La promotora aclaró que los shows programados para el 24 y 25 de septiembre, ambos con boletaje agotado, sí se realizarán con normalidad.

El anuncio generó inconformidad en redes sociales, donde varios asistentes señalaron gastos en transporte, alimentos, hospedaje y estacionamiento, que no serán reembolsados. La situación abrió la duda sobre cuáles son los derechos de los consumidores en México cuando un espectáculo se cancela a último minuto.