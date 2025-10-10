¿Qué es la nube y cómo usarla? Profeco te orienta sobre almacenamiento digital

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada vez más personas usan el almacenamiento en la nube para guardar documentos, fotos, videos y otros archivos sin necesidad de una USB o disco físico. Pero, ¿qué tan seguro es? ¿Cuál aplicación conviene? La Profeco te orienta.

En su edición de octubre, la Revista del Consumidor explica que la nube funciona como una estantería digital a la que puedes acceder desde cualquier lugar, con solo tener un dispositivo (celular, tablet, computadora o Smart TV) conectado a internet.

¿Qué se puede guardar en la nube?

📁 Fotos

🎥 Videos

📄 Documentos

🎵 Música

📚 Libros digitales

📱 Apps y contactos

Apps que ofrecen almacenamiento gratuito:

Google Drive (Google): 15 GB

iCloud (Apple): 5 GB

OneDrive (Microsoft): 5 GB

MediaFire: 10 GB

MEGA: 20 GB

Solo necesitas crear una cuenta con un correo electrónico o número celular.

Ventajas del almacenamiento en la nube:

✅ Si pierdes o te roban el celular, puedes recuperar tus archivos

✅ Evitas estafas o extorsiones, ya que solo tú puedes acceder con tus claves

✅ Ahorras espacio físico (sin USB o CD)

Recomendaciones de seguridad:

🔐 Usa contraseñas seguras (letras, números y símbolos)

📲 Activa la verificación en dos pasos

🔧 Revisa la configuración de privacidad

🚫 Evita conectarte desde redes WiFi públicas si no tienes antivirus

📶 Usa WiFi para consultar tus archivos; los datos móviles se gastan rápido

¿Gratis o de paga?

Profeco recomienda evaluar tus necesidades. Si guardas muchos videos o archivos pesados, tal vez el plan gratuito no sea suficiente. Hay planes de pago con más espacio.

🧠 Consulta completa:

La información detallada, incluyendo costos de planes y consejos adicionales, está disponible en:

👉 Revista del Consumidor – Octubre 2025

SHA