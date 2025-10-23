Qué días feriados quedan en 2025 según la SEP y LFT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A una semana de la celebración del Día de Muertos, los estudiantes de educación básica se preparan para disfrutar de uno de los puentes que marca el calendario escolar. Este puente será el resultado de la Junta de Consejo Técnico, que se lleva a cabo cada último viernes de mes, y caerá el 31 de octubre. Pero, ¿cuántos días más de descanso le restan a los alumnos y trabajadores antes de terminar el año?
De acuerdo con el calendario 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos de escuelas de educación básica disfrutarán de 11 días sin clases antes de que finalice el año. Estos días se distribuyen de la siguiente manera:
Viernes 31 de octubre: Junta de Consejo Técnico
Lunes 17 de noviembre: Puente por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana (20 de noviembre)
Viernes 28 de noviembre: Junta de Consejo Técnico
22 al 31 de diciembre: Vacaciones de invierno
Aunque el calendario de descansos de la SEP no coincide con el de los trabajadores, la Ley Federal del Trabajo establece algunos días de asueto adicionales. Para los trabajadores, los días inhábiles restantes son:
Lunes 17 de noviembre: Puente por el Día de la Revolución Mexicana (20 de noviembre)
Jueves 25 de diciembre: Navidad
Jueves 31 de diciembre: Fin de año
Con estos días, tanto estudiantes como trabajadores tienen por delante un par de descansos significativos antes de cerrar el año 2025. ¡Aprovecha al máximo los días de descanso que se avecinan!
