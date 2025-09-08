PVEM analiza competir en solitario en 2027; Sheinbaum se deslinda de decisiones internas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, minimizó este lunes el amago del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de romper la alianza que mantiene con Morena rumbo a las elecciones intermedias de 2027, al subrayar que lo más relevante ha sido la unidad legislativa en torno a la Cuarta Transformación.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que los partidos que la postularon en 2024 han mantenido una postura conjunta en el Congreso, lo que ha permitido dar continuidad a proyectos de su gobierno.

“Lo importante aquí es que los tres partidos que nos postularon para el 2024 han estado votando juntos en el Congreso, y eso es muy bueno, porque permiten que siga avanzando la transformación y que siga mejorando la vida pública en el país”, afirmó.