Puente de febrero 2026; ¿cuánto te pagan si trabajas?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo lunes 2 de febrero de 2026, además de celebrarse el tradicional Día de la Candelaria, será día de descanso obligatorio en México, al coincidir con el primer puente oficial del año por la conmemoración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La fecha resulta doblemente significativa: por un lado, mantiene las costumbres de vestir al Niño Dios, llevarlo a bendecir y compartir tamales; por otro, implica derechos laborales claros para quienes deban trabajar ese día.
Esta suspensión de labores aplica porque el aniversario de la Constitución (5 de febrero) se recorre por ley al primer lunes de febrero, lo que en 2026 cae justamente el día 2.
El salario diario normal
Un pago doble adicional por tratarse de un día oficial de descanso.
Si tu empleador no cumple con esta obligación, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), donde recibirás orientación y asesoría gratuita para hacer valer tus derechos laborales.
