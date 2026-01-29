México

Puente de febrero 2026; ¿cuánto te pagan si trabajas?

El 2 de febrero de 2026 será descanso obligatorio por ley, pero si trabajas ese día, deben pagarte el triple de tu salario
En caso de incumplimiento, puedes acudir a PROFEDET
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo lunes 2 de febrero de 2026, además de celebrarse el tradicional Día de la Candelaria, será día de descanso obligatorio en México, al coincidir con el primer puente oficial del año por la conmemoración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La fecha resulta doblemente significativa: por un lado, mantiene las costumbres de vestir al Niño Dios, llevarlo a bendecir y compartir tamales; por otro, implica derechos laborales claros para quienes deban trabajar ese día.

Esta suspensión de labores aplica porque el aniversario de la Constitución (5 de febrero) se recorre por ley al primer lunes de febrero, lo que en 2026 cae justamente el día 2.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), en su artículo 75, cuando una persona labora en un día de descanso obligatorio, el patrón debe cubrir:

  • El salario diario normal

  • Un pago doble adicional por tratarse de un día oficial de descanso.

En total, la o el trabajador debe recibir el equivalente a tres veces su salario diario.

Si tu empleador no cumple con esta obligación, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), donde recibirás orientación y asesoría gratuita para hacer valer tus derechos laborales.

