Protestan afuera de H‑E‑B en Torreón, Coahuila, por muerte de trabajador "Papayita"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, familiares, amigos y ciudadanos realizaron una manifestación pacífica frente a la tienda H‑E‑B Senderos en Torreón, Coahuila, para exigir justicia por la muerte de Carlos Gurrola Arguijo, conocido como "Papayita", trabajador de limpieza fallecido tras presuntamente haber sido envenenado por compañeros de trabajo.

La protesta inició a las 11:00 horas en el Ejido La Concha, lugar de residencia de la víctima, y concluyó en el estacionamiento del supermercado. Participaron decenas de personas con pancartas que exigían el esclarecimiento del caso y la entrega de los videos de vigilancia del día de los hechos.