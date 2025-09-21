Protestan afuera de H‑E‑B en Torreón, Coahuila, por muerte de trabajador "Papayita"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, familiares, amigos y ciudadanos realizaron una manifestación pacífica frente a la tienda H‑E‑B Senderos en Torreón, Coahuila, para exigir justicia por la muerte de Carlos Gurrola Arguijo, conocido como "Papayita", trabajador de limpieza fallecido tras presuntamente haber sido envenenado por compañeros de trabajo.
La protesta inició a las 11:00 horas en el Ejido La Concha, lugar de residencia de la víctima, y concluyó en el estacionamiento del supermercado. Participaron decenas de personas con pancartas que exigían el esclarecimiento del caso y la entrega de los videos de vigilancia del día de los hechos.
Carlos Gurrola, de 47 años de edad, laboraba como personal de limpieza externo contratado por la empresa Multiservicios Rocasa S.A. de C.V. De acuerdo con su familia, el pasado 30 de agosto bebió de una botella con electrolito que presuntamente fue adulterada con una sustancia tóxica. Fue hospitalizado durante varios días y falleció el 3 de septiembre.
Durante la protesta, las puertas de la tienda permanecieron cerradas mientras representantes del supermercado dialogaban con los manifestantes. Las autoridades presentes informaron que este lunes la familia de Carlos acudirá a la Fiscalía General de Coahuila, junto a sus abogados, para tener acceso a los videos de las cámaras de seguridad.
La indignación ha escalado debido a versiones sobre supuestos actos de acoso laboral que Carlos habría sufrido por parte de sus compañeros, quienes presuntamente ya le habían hecho otras “bromas pesadas”.
Por su parte, la cadena H‑E‑B ha expresado condolencias a la familia y ha asegurado estar colaborando con las autoridades. También ha señalado que Gurrola no era empleado directo de la tienda, sino de una empresa contratista.
El caso sigue en investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, que analiza si existió dolo o negligencia en los hechos.
