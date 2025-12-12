Protesta en llamas: queman basura en pleno Centro Histórico de CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que comenzó como una protesta pacífica por parte de trabajadores de limpia del Gobierno de la Ciudad de México se tornó en una manifestación violenta, luego de que los inconformes arrojaron y prendieron fuego a toneladas de basura frente a oficinas gubernamentales en el Centro Histórico de la capital.

La movilización tuvo lugar este viernes 12 de diciembre de 2025, frente a la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, ubicada en la avenida Fray Servando Teresa de Mier y calle Bolívar, en la alcaldía Cuauhtémoc. Los trabajadores exigían su incorporación formal al sindicato mediante un trámite administrativo conocido como “asignación de dígito”.

En la protesta participaron al menos 15 camiones recolectores de basura, de los cuales tres vaciaron su contenido en plena calle, incendiando los residuos como medida de presión. Las llamas provocaron el cierre de vialidades desde el Eje Central Lázaro Cárdenas hacia San Antonio Abad.