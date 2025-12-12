Protesta en llamas: queman basura en pleno Centro Histórico de CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que comenzó como una protesta pacífica por parte de trabajadores de limpia del Gobierno de la Ciudad de México se tornó en una manifestación violenta, luego de que los inconformes arrojaron y prendieron fuego a toneladas de basura frente a oficinas gubernamentales en el Centro Histórico de la capital.
La movilización tuvo lugar este viernes 12 de diciembre de 2025, frente a la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, ubicada en la avenida Fray Servando Teresa de Mier y calle Bolívar, en la alcaldía Cuauhtémoc. Los trabajadores exigían su incorporación formal al sindicato mediante un trámite administrativo conocido como “asignación de dígito”.
En la protesta participaron al menos 15 camiones recolectores de basura, de los cuales tres vaciaron su contenido en plena calle, incendiando los residuos como medida de presión. Las llamas provocaron el cierre de vialidades desde el Eje Central Lázaro Cárdenas hacia San Antonio Abad.
Además de los incendios, algunos manifestantes rompieron cristales y causaron daños a la fachada del edificio público. Según primeros reportes, cerca de 200 personas se concentraron en el lugar. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acudieron para contener los focos de fuego y remover los desechos.
Los trabajadores denunciaron que el pasado 5 de diciembre intentaron manifestarse de manera pacífica, sin obtener respuesta por parte de autoridades del área de Capital Humano. La falta de diálogo habría detonado las acciones radicales de este viernes.
Con la llegada de aproximadamente 300 policías, los manifestantes se retiraron dejando una escena de caos, con basura en llamas y daños visibles en la infraestructura oficial. Personal de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) comenzó con las labores de limpieza y remoción de escombros.
