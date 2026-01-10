Protección Civil emite recomendaciones ante tormenta invernal y evento de “Norte”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la población a extremar precauciones ante el paso del frente frío número 27 y el desarrollo de la segunda tormenta invernal de la temporada, fenómenos que provocarán lluvias intensas y vientos fuertes en el oriente y sureste del país.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el temporal afectará principalmente los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Chiapas y Campeche durante el domingo 11 de enero.
Se prevén precipitaciones de distintas intensidades:
Lluvias torrenciales (150 a 250 mm): Región Olmeca de Veracruz, este de Oaxaca, noroeste de Chiapas y oeste de Tabasco.
Lluvias intensas (75 a 150 mm): Zonas de Papaloapan y Los Tuxtlas en Veracruz.
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Tehuacán-Sierra Negra (Puebla), Las Montañas (Veracruz) y Campeche.
Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Valle Serdán (Puebla), Nautla, zona Capital y Sotavento en Veracruz.
Un evento de “Norte” generará rachas de viento fuerte en el litoral del Golfo de México, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, por lo que se pide a la población:
Asegurar objetos que puedan ser proyectados.
Evitar actividades en zonas marítimas o de alto oleaje.
Extremar precauciones en navegación.
Ante el riesgo de encharcamientos e inundaciones, la CNPC recomienda:
No cruzar corrientes de agua.
Evitar zonas bajas o propensas a deslaves.
Mantenerse informado a través de medios oficiales y seguir las instrucciones de autoridades locales.
Hasta el momento, no se reportan afectaciones directas para Michoacán por estos fenómenos. Sin embargo, se recomienda mantenerse al tanto de los reportes climatológicos, especialmente si se tienen planes de viaje hacia el sureste del país o actividades en zonas costeras.
mrh