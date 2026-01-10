Protección Civil emite recomendaciones ante tormenta invernal y evento de “Norte”

Vientos del norte: alerta en el litoral

Un evento de “Norte” generará rachas de viento fuerte en el litoral del Golfo de México, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, por lo que se pide a la población:

Asegurar objetos que puedan ser proyectados.

Evitar actividades en zonas marítimas o de alto oleaje.

Extremar precauciones en navegación.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante el riesgo de encharcamientos e inundaciones, la CNPC recomienda:

No cruzar corrientes de agua.

Evitar zonas bajas o propensas a deslaves.

Mantenerse informado a través de medios oficiales y seguir las instrucciones de autoridades locales.

¿Y en Michoacán?

Hasta el momento, no se reportan afectaciones directas para Michoacán por estos fenómenos. Sin embargo, se recomienda mantenerse al tanto de los reportes climatológicos, especialmente si se tienen planes de viaje hacia el sureste del país o actividades en zonas costeras.

