Protección Civil emite alerta por tormentas viento y granizo este viernes en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió este viernes una alerta por lluvias puntuales fuertes y posible caída de granizo en estados del occidente del país, incluido Michoacán, entre las 15:00 y las 18:00 horas.

La información fue compartida a través de redes sociales oficiales, en conjunto con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

En el caso de Michoacán, las regiones que podrían verse afectadas por estos fenómenos meteorológicos son: Lerma-Chapala, Bajío, Cuitzeo, Purépecha, Pátzcuaro-Zirahúen, Oriente, Tepalcatepec, Infiernillo, Tierra Caliente y Costa.

Además de Michoacán, el pronóstico abarca otras entidades:

Nayarit : Sierra, Norte, Centro, Sur, Costa Norte y Costa Sur.

Jalisco : Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sierra de Amula, Sur, Lagunas, Sureste, Valles, Norte, Centro, Ciénega, Altos Sur y Altos Norte.

Colima : Municipios como Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez.

Guanajuato : Norte, Noreste, Sur-Oeste y Sur.

Zacatecas : Sur, Centrosur, Suroeste, Sureste y Centro.

Aguascalientes: Municipios de Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia, Tepezalá y Aguascalientes.

Se pronostican vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas de tormenta, lo que podría ocasionar la caída de árboles y anuncios espectaculares.