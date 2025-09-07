Proponen cinco días de licencia laboral pagada por fallecimiento de familiares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa para otorgar una licencia laboral de cinco días con goce de sueldo en caso de fallecimiento de familiares cercanos. La propuesta fue impulsada por el diputado Brígido Ramiro Moreno Hernández, del Partido del Trabajo (PT), y plantea modificar la Ley Federal del Trabajo.

El legislador propone que el permiso sea obligatorio para los empleadores, sin importar el tipo de contrato o vínculo laboral, cuando se trate de familiares en primer y segundo grado de consanguinidad, así como de primer grado por afinidad. La intención, dijo, es reconocer legalmente el derecho al duelo dentro del ámbito laboral.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis. Moreno Hernández argumentó que esta medida representa un acto de humanidad y empatía institucional, ya que permite a las personas atravesar procesos de pérdida sin presiones laborales. “No se trata de un privilegio, sino de un derecho elemental en una sociedad que aspira a la justicia social”, afirmó.

Además, señaló que el reconocimiento de este tipo de licencias también puede beneficiar a las empresas, ya que los trabajadores que se sienten apoyados en momentos difíciles suelen reincorporarse con mayor compromiso. “El derecho al luto no puede seguir siendo postergado; debemos legislar con visión de futuro”, añadió.

La propuesta busca incorporar una perspectiva de salud mental y bienestar emocional en la legislación laboral mexicana, entendiendo que la productividad no debe anteponerse a la dignidad humana.

rmr