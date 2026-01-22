Proponen ampliar a dos años el plazo para registrar líneas telefónicas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para evitar que millones de usuarios queden incomunicados por no registrar sus líneas telefónicas a tiempo, el senador Pablo Angulo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso ampliar el plazo de registro de seis meses a dos años.

La propuesta responde a la entrada en vigor de la ley contra la extorsión en México, que contempla el registro obligatorio de líneas como medida para combatir este delito. Sin embargo, el legislador advirtió que este proceso no será homogéneo, debido a las diversas condiciones sociales, tecnológicas y geográficas en las que viven muchas personas en el país.

"Se necesita un proceso más realista y gradual", explicó Angulo al presentar la iniciativa. Señaló que el plazo actual podría dejar sin servicio a quienes no tengan acceso a herramientas digitales, oficinas cercanas o conocimiento técnico, generando suspensiones masivas que afectarían a millones.