Propone AMLO tregua mundial de cinco años para enfrentar crisis

"No a las provocaciones, no a la guerra, no queremos hegemonías en el mundo. No es mucho pedirle a Estados Unidos, a Rusia, a China, que acepten esta propuesta y se podría plantear en la ONU. Ningún gobierno del mundo puede y debe actuar de manera irresponsable; aquí no se trata de maniqueísmos, de buenos y malos. Se trata de tomar en cuenta la necesidad de los pueblos", señaló.