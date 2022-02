Propone AMLO a Jesusa Rodríguez como embajadora de México en Panamá

Además, Obrador informó que invitará a Salmerón a colaborar en el gobierno federal como asesor e investigador.

Su posible encomienda será contribuir a la preservación del archivo agrario y documentar temas relacionados con la vida democrática en el país, explicó el presidente.

“A mí me gustaría que nos ayudara mucho en todo lo que son archivos. Me importa mucho dejar bien terminado, protegido, porque desde el temblor está mal el edificio, el archivo agrario y él es especialista. Me gustaría que fuera mi asesor para hacer en presidencia una historia para los jóvenes sobre los fraudes electorales en México, sería buenísimo. Todos los fraudes, cuando menos cien años: del fraude a Madero 112 años para acá, o cualquier otra actividad histórica que él quisiera aceptar”, detalló AMLO.

rmr