"Pronto seremos 3"; Mariana Rodríguez y Samuel García anuncian embarazo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mariana Rodríguez y Samuel García anunciaron que esperan a su primer hijo.

La influencer y el gobernador del estado de Nuevo León dieron la noticia la mañana de este lunes a través de sus redes sociales.

"Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3 tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@ (SIC)", escribió Mariana Rodríguez para sus más de dos millones de seguidores en Instagram.

Es de recordar que hace dos años la pareja regiomontana perdió a un bebé que esperaban luego de que contrajeron nupcias en la Catedral de Monterrey en marzo de 2020.

"En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más", apuntó "la chavacana mayor", como es conocida en redes.