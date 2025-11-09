Promete federación electrificación universal para Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, anunció durante la presentación del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia que el gobierno federal cumplirá la promesa de iluminar todo Michoacán, llevando electricidad a cada hogar en la entidad.

El plan de acción se centrará en atender a la población de 91 municipios que actualmente carecen de servicio eléctrico. Para lograr esta meta de universalización, se proyecta una inversión de 502 millones de pesos que se canalizarán a través de 870 obras específicas a ejecutarse entre los años 2026 y 2028.