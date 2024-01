Prohibición de drogas químicas y vapeadores va al paquete de reformas, reiteran

No estamos de acuerdo con ese criterio de la Corte de que se afecta, si se prohíben los vapeadores, la libertad de mercado. Imagínense. Es lo más antisocial que puede haber, sostener esa postura. (…) Es un criterio mercantilista y corrupto para ser claros porque eso es corrupción; no se puede justificar algo así con la libertad de mercado, con la libertad comercial, no se puede de ninguna manera. Son derechos humanos, es el derecho a la salud, ¿cómo se va a atentar contra la salud de la gente, contra la salud de los jóvenes sobre todo? Entonces vamos a volver a plantearlo”

Andrés Manuel López Obrador