Prohíben jamón serrano y salchichas de España por brote de peste porcina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó que México suspendió la importación de productos porcinos provenientes de España, luego de que autoridades sanitarias catalanas confirmaran la presencia del virus de la peste porcina africana (PPA) en dos jabalíes silvestres detectados en Cerdanyola del Vallès, Barcelona.

El hallazgo representa el primer caso de PPA en ese país europeo desde 1994. En respuesta, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) activó una restricción inmediata, con el objetivo de proteger la producción porcícola nacional de posibles riesgos zoosanitarios.