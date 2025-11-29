Prohíben jamón serrano y salchichas de España por brote de peste porcina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó que México suspendió la importación de productos porcinos provenientes de España, luego de que autoridades sanitarias catalanas confirmaran la presencia del virus de la peste porcina africana (PPA) en dos jabalíes silvestres detectados en Cerdanyola del Vallès, Barcelona.
El hallazgo representa el primer caso de PPA en ese país europeo desde 1994. En respuesta, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) activó una restricción inmediata, con el objetivo de proteger la producción porcícola nacional de posibles riesgos zoosanitarios.
La medida aplica tanto para importaciones comerciales como para productos transportados por personas viajeras al ingresar a México. Los productos restringidos incluyen:
Carne de cerdo fresca o procesada
Jamones, salchichas y embutidos
Productos madurados
Despojos porcinos para consumo humano
Materias primas para alimento de mascotas
El Senasica subrayó que la medida se basa en protocolos internacionales de sanidad animal y se mantendrá hasta que se reciba información zoosanitaria actualizada sobre el control del brote en España.
BCT