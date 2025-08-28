Prohíben importación temporal de calzado terminado para proteger industria mexicana

Según datos del INEGI, la industria del calzado mostró una caída del 12.5% en producción entre 2019 y 2024, así como una reducción del empleo formal en el sector. Solo en 2024, 10 mil 958 puestos formales fueron afectados, lo que posicionó al sector entre los más golpeados de la economía nacional.

El nuevo decreto establece que ya no se podrá importar temporalmente calzado terminado bajo IMMEX, lo que representa un avance para fabricantes nacionales, principalmente en estados como Guanajuato, Jalisco y Michoacán, donde este sector tiene fuerte presencia.

El documento detalla que el calzado clasificado bajo las fracciones arancelarias 64.01 a 64.05 queda restringido, y su inclusión en la lista de productos no admisibles es respaldada por datos de caída de competitividad, aumento del contrabando técnico y pérdida de empleos.

SHA