Profepa rescata mono araña en Guadalajara; especie está en peligro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rescató un ejemplar de mono araña (Ateles geoffroyi) que fue entregado de forma voluntaria por una ciudadana en la capital jalisciense.
Tras recibir el reporte, autoridades ambientales acudieron al lugar y aseguraron al primate, el cual fue trasladado a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) ubicada en el municipio de Zapopan, donde recibirá la atención adecuada.
La Profepa recordó que el mono araña es una especie en peligro de extinción en México, amenazada por el tráfico ilegal y la destrucción de su hábitat. Tener ejemplares silvestres como mascotas constituye un delito ambiental.
Asimismo, la dependencia hizo un llamado a la ciudadanía a no participar en el comercio ilegal de fauna silvestre y a reportar cualquier caso al teléfono o al correo .
