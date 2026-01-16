Profepa rescata mono araña en Guadalajara; especie está en peligro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rescató un ejemplar de mono araña (Ateles geoffroyi) que fue entregado de forma voluntaria por una ciudadana en la capital jalisciense.

Tras recibir el reporte, autoridades ambientales acudieron al lugar y aseguraron al primate, el cual fue trasladado a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) ubicada en el municipio de Zapopan, donde recibirá la atención adecuada.