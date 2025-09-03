Profeco revela tips para evitar daños por basura electrónica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un llamado urgente a la conciencia ciudadana, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió una serie de recomendaciones para reducir la basura electrónica en el país, una problemática ambiental y de salud pública que va en aumento.

De acuerdo con la edición de septiembre de la Revista del Consumidor 2025, cada año en México se generan aproximadamente 1.2 millones de toneladas métricas de basura electrónica, el equivalente a llenar cuatro veces el Estadio Azteca. Esta cifra coloca al país entre los principales generadores de estos residuos en América Latina.

La Profeco advirtió que la obsolescencia programada —es decir, la reducción deliberada de la vida útil de aparatos como celulares, electrodomésticos y computadoras— contribuye de forma significativa a este problema. Además, cuando estos dispositivos se desechan de forma incorrecta, liberan sustancias tóxicas que contaminan el suelo y el agua, afectando la salud humana y acelerando el cambio climático.