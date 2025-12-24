Profeco revela cuánto gastan los mexicanos en café preparado fuera de casa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El consumo de café preparado fuera de casa representa uno de los llamados “gastos hormiga” más comunes entre la población, de acuerdo con un sondeo realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para conocer cuánto dinero destinan las personas a esta práctica y a qué otros rubros podría redirigirse ese recurso.
El ejercicio, denominado Sondeo sobre hábitos de compra y de consumo de café preparado fuera de casa, reveló que el 27.9% de las personas encuestadas sí compra café fuera de su hogar, mientras que el 72.1% no lo hace. Entre quienes sí consumen, la frecuencia principal es semanal (26.4%), seguida de dos a tres veces por semana (16.5%) y consumo diario (15.7%).
En cuanto al precio por vaso, el 43% de las y los entrevistados paga entre 12 y 30 pesos; el 21.5% desembolsa de 31 a 51 pesos, y el 15.7% gasta entre 52 y 72 pesos. Además, una parte importante acompaña su café con algún alimento, principalmente pan dulce de panadería (38.8%), aunque el 38% afirmó no comprar nada adicional.
Al sumar el gasto del café y su acompañamiento, el desembolso mínimo estimado es de 22 pesos por ocasión y el máximo puede llegar hasta 186 pesos. Entre los motivos para no llevar café desde casa, el 57% señaló la falta de tiempo, seguido del gusto o antojo (9.9%) y razones prácticas como evitar que se enfríe o se derrame durante el traslado.
Finalmente, Profeco informó que, de no destinar ese dinero al café preparado fuera de casa, el 65.3% de las personas lo usaría para alimentos, el 24% para el pago de servicios como luz y agua, y el 16% tanto para ahorro como para transporte. El sondeo también mostró que 76% consume café en vasos desechables, mientras que solo 24% utiliza termos o recipientes reutilizables.
