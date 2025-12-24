Profeco revela cuánto gastan los mexicanos en café preparado fuera de casa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El consumo de café preparado fuera de casa representa uno de los llamados “gastos hormiga” más comunes entre la población, de acuerdo con un sondeo realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para conocer cuánto dinero destinan las personas a esta práctica y a qué otros rubros podría redirigirse ese recurso.

El ejercicio, denominado Sondeo sobre hábitos de compra y de consumo de café preparado fuera de casa, reveló que el 27.9% de las personas encuestadas sí compra café fuera de su hogar, mientras que el 72.1% no lo hace. Entre quienes sí consumen, la frecuencia principal es semanal (26.4%), seguida de dos a tres veces por semana (16.5%) y consumo diario (15.7%).

En cuanto al precio por vaso, el 43% de las y los entrevistados paga entre 12 y 30 pesos; el 21.5% desembolsa de 31 a 51 pesos, y el 15.7% gasta entre 52 y 72 pesos. Además, una parte importante acompaña su café con algún alimento, principalmente pan dulce de panadería (38.8%), aunque el 38% afirmó no comprar nada adicional.