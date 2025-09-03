Profeco recupera casi 4 mdp por abusos en vacaciones de verano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Retrasos de vuelos, cancelaciones, cobros indebidos y descuentos no respetados fueron algunas de las principales quejas atendidas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) durante el Operativo Vacacional de Verano 2025, con el cual se logró la recuperación de 3 millones 892 mil pesos en favor de personas consumidoras.

El operativo, que se llevó a cabo del 11 de julio al 31 de agosto, dejó un balance de 1,220 conciliaciones entre usuarios y proveedores, particularmente con aerolíneas y arrendadoras de autos, además de 26,724 asesorías brindadas en aeropuertos, terminales de autobuses y establecimientos comerciales.

Las aerolíneas Volaris, VivaAerobus y Aeroméxico concentraron más del 95 por ciento de las conciliaciones, principalmente por demoras, pérdida de vuelos y cancelaciones, además de quejas por cobros excesivos, sobreventa de boletos y fallas en el servicio de abordaje.

Profeco también actuó en campo con la colocación de 22 mil preciadores y más de 7 mil carteles del Decálogo de los Derechos del Consumidor en puntos de alta afluencia. Durante las acciones de verificación, se impusieron 20 suspensiones por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Los centros de atención más activos fueron el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) en todo el país.

