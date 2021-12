Profeco multará con 800 mp a gasolineras que no permitieron verificación

Seis gasolineras no se dejaron verificar en esta semana, nos van a hacer batallar, pero van a batallar más ellos, por no cumplir con la ley. Dos en Aguascalientes; dos en la Paz Baja California; una en Centro Tabasco y una en Salamanca, Guanajuato. Y por qué van a batallar más ellos, por no dejarse verificar, ya de entrada se ganaron una multa de 800 mil pesos en números redondos”.

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría del Consumidor