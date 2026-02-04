Profeco llama a revisión más de 350 autos Seat Exeo 2011 por falla en bolsa de aire

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió este miércoles 4 de febrero de 2026 un llamado a revisión para 356 automóviles Seat modelo Exeo, año 2011, debido a una falla en la bolsa de aire que podría representar un riesgo para los ocupantes.

A través de un comunicado, la Profeco informó que la empresa automotriz alertó sobre un defecto en la bolsa de aire marca Takata, la cual, al activarse, puede desprender fragmentos del generador de gas frontal del lado del acompañante, como consecuencia del deterioro del agente propulsor, lo que podría provocar lesiones.

Ante esta situación, el organismo señaló que Seat sustituirá el generador de gas sin costo alguno para las personas consumidoras, como medida preventiva para corregir el defecto detectado.