Profeco lanza alerta por fallas en bolsas de aire de autos Seat

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una alerta para más de 7 mil vehículos de la marca Seat por fallas en las bolsas de aire, situación que representa un riesgo para las y los ocupantes. El llamado a revisión aplica para modelos Altea y León (2009 a 2012), así como para Ibiza 2025 y Arona 2023, 2024 y 2025.

El defecto fue detectado en las bolsas de aire marca ZF-Lifetec, cuya carcasa del generador de gas podría estallar al activarse, provocando la expulsión de fragmentos metálicos con potencial de causar lesiones. En el caso de los modelos Altea y León, se revisará el sistema del lado del conductor, mientras que en Ibiza y Arona se sustituirá la bolsa del lado del acompañante.