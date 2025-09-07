México

Profeco lanza alerta por fallas en bolsas de aire de autos Seat

Profeco lanza alerta por fallas en bolsas de aire de autos Seat
ILUSTRATIVA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una alerta para más de 7 mil vehículos de la marca Seat por fallas en las bolsas de aire, situación que representa un riesgo para las y los ocupantes. El llamado a revisión aplica para modelos Altea y León (2009 a 2012), así como para Ibiza 2025 y Arona 2023, 2024 y 2025.

El defecto fue detectado en las bolsas de aire marca ZF-Lifetec, cuya carcasa del generador de gas podría estallar al activarse, provocando la expulsión de fragmentos metálicos con potencial de causar lesiones. En el caso de los modelos Altea y León, se revisará el sistema del lado del conductor, mientras que en Ibiza y Arona se sustituirá la bolsa del lado del acompañante.

Seat informó que esta revisión se realizará sin costo para las personas propietarias y forma parte de una campaña vigente desde el 7 de agosto de 2024 hasta el mismo día de 2026. Hasta el momento, la empresa no ha registrado incidentes en territorio nacional relacionados con este defecto.

Para mayor información, las y los propietarios pueden consultar la página oficial de Seat en México www.seat.mx, llamar al 800 835 7328 o escribir al correo atencion@seat.mx. Además, Seat enviará notificaciones por correo postal y publicará el aviso en sus plataformas digitales.

rmr

Profeco
Revisión
Ibiza
seat
airbag

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com