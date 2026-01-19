Profeco intervendrá por venta de boletos de BTS tras más de 4 mil quejas

"Es un grupo coreano muy famoso que les encanta a los jóvenes y viene a México. Hubo todo un problema ahí relacionado con BTS. [...] Qué bueno que viene, porque era una petición histórica de los jóvenes mexicanos, las y los jóvenes", expresó Sheinbaum durante su intervención.

Al tomar la palabra, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, informó que del jueves de la semana pasada hasta el fin de semana, la dependencia recibió 4 mil 746 documentos y correos electrónicos solicitando que se transparente la venta de boletos para los conciertos de la agrupación coreana.

"Nos han llegado documentos y correos solicitando que Profeco revise, que se anuncien los precios a tiempo, que se publiquen los mapas de los asientos, que se determinen los cargos, las condiciones completas en la venta de los boletos y qué incluyen los paquetes especiales", detalló Escalante.

El funcionario anunció que este lunes se enviará un exhorto formal a la boletera y empresa organizadora, con el fin de que se publiquen todos los detalles antes de que inicie la preventa. "Nosotros desde el principio nos pusimos en contacto con el proveedor. [...] Hay comunicación muy fluida entre los consumidores y esta boletera en particular", explicó.