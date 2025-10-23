Profeco alerta por riesgo en más de 9 mil lavadoras Ryobi en México; podrían explotar

“Se exhorta a los propietarios a suspender el uso inmediato de estos equipos y a verificar si están incluidos en esta campaña de retiro”, indicó la Profeco mediante un comunicado oficial. La revisión puede hacerse en el sitio https://www.ryobitools.com/pages/recall-pressure-washer.

Techtronic Industries México contactará a los usuarios para solicitar el número de serie de sus equipos y, en caso de estar afectados, enviará sin costo un kit de reparación que incluye un nuevo condensador y manual de instalación. También puso a disposición la línea 800 843 1111 y el sitio www.ryobitools.com.

La Profeco señaló que vigilará el cumplimiento de esta medida, que concluye el 28 de febrero de 2027. Para más información, los consumidores pueden comunicarse al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, o consultar sus redes sociales oficiales.

