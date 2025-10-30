Profeco alerta por página falsa; pide no compartir datos personales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a la población sobre el riesgo de ingresar a una página falsa llamada OficinasProfeco.com, la cual no pertenece a la dependencia oficial y podría usarse para el robo de datos personales.
A través de redes sociales, la Profeco emitió un mensaje directo:
“No te dejes engañar y, sobre todo, no compartas datos personales”.
Según la dependencia, el sitio simula ofrecer asesoría y espacios para realizar denuncias ante Profeco, pero no está vinculado con el gobierno y representa un riesgo para quienes ingresen su información personal.
Entre los servicios falsos que ofrece esta plataforma están:
Supuestas asesorías legales
Localización de oficinas de Profeco
Estudios simulados del organismo
Un apartado para obtener la CURP
Además, según el historial digital, la página habría iniciado operaciones en 2024 y no cuenta con autorización oficial.
Profeco recordó que las denuncias solo deben realizarse a través de canales oficiales, como:
Las 38 Oficinas de la Defensa del Consumidor (ODECO) en todo el país
Teléfonos: 55 5568 8722 y 800 468 8722
Redes sociales oficiales: @AtencionProfeco y @Profeco en X, y ProfecoOficial en Facebook
Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomendaron algunas herramientas para verificar la seguridad de un sitio:
Verifica que la dirección tenga las iniciales “https” y un candado amarillo en la barra del navegador.
Asegúrate de que los sitios oficiales del gobierno terminen en .gob.mx.
Usa herramientas como Web of Trust (WOT) para comprobar confiabilidad, seguridad y privacidad del sitio.
Instala extensiones como el plug-in Torbutton de Firefox, que oculta tus datos de navegación y ayuda a proteger tu información.
mrh