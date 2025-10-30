Profeco alerta por página falsa; pide no compartir datos personales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a la población sobre el riesgo de ingresar a una página falsa llamada OficinasProfeco.com, la cual no pertenece a la dependencia oficial y podría usarse para el robo de datos personales.

A través de redes sociales, la Profeco emitió un mensaje directo:

“No te dejes engañar y, sobre todo, no compartas datos personales”.

Según la dependencia, el sitio simula ofrecer asesoría y espacios para realizar denuncias ante Profeco, pero no está vinculado con el gobierno y representa un riesgo para quienes ingresen su información personal.

Entre los servicios falsos que ofrece esta plataforma están: