Profeco alerta por página falsa; pide no compartir datos personales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a la población sobre el riesgo de ingresar a una página falsa llamada OficinasProfeco.com, la cual no pertenece a la dependencia oficial y podría usarse para el robo de datos personales.

A través de redes sociales, la Profeco emitió un mensaje directo:

No te dejes engañar y, sobre todo, no compartas datos personales”.

Según la dependencia, el sitio simula ofrecer asesoría y espacios para realizar denuncias ante Profeco, pero no está vinculado con el gobierno y representa un riesgo para quienes ingresen su información personal.

Entre los servicios falsos que ofrece esta plataforma están:

  • Supuestas asesorías legales

  • Localización de oficinas de Profeco

  • Estudios simulados del organismo

  • Un apartado para obtener la CURP

Además, según el historial digital, la página habría iniciado operaciones en 2024 y no cuenta con autorización oficial.

¿Cómo denunciar de forma segura?

Profeco recordó que las denuncias solo deben realizarse a través de canales oficiales, como:

  • Las 38 Oficinas de la Defensa del Consumidor (ODECO) en todo el país

  • Teléfonos: 55 5568 8722 y 800 468 8722

  • Redes sociales oficiales: @AtencionProfeco y @Profeco en X, y ProfecoOficial en Facebook

Consejos para identificar sitios web seguros

Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomendaron algunas herramientas para verificar la seguridad de un sitio:

  • Verifica que la dirección tenga las iniciales “https” y un candado amarillo en la barra del navegador.

  • Asegúrate de que los sitios oficiales del gobierno terminen en .gob.mx.

  • Usa herramientas como Web of Trust (WOT) para comprobar confiabilidad, seguridad y privacidad del sitio.

  • Instala extensiones como el plug-in Torbutton de Firefox, que oculta tus datos de navegación y ayuda a proteger tu información.

