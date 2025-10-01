Profeco alerta por boletera Fullpass; cancela eventos y evade conciliaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomendó a la ciudadanía no comprar boletos a la boletera Fullpass Administración S.A. de C.V., luego de que la empresa no se presentara a conciliaciones con personas afectadas por la cancelación del evento Afterlife.

De acuerdo con la dependencia, desde marzo se habían anunciado los reembolsos correspondientes, sin embargo, muchos consumidores no han recibido su dinero.

📌 Qué dice la Profeco

Hasta el momento se tienen registradas 265 quejas en 19 oficinas de defensa del consumidor.

Sólo 40 casos se conciliaron ; 217 siguen en proceso y el resto quedó en desistimiento o archivo.

Profeco explicó que no se ha podido localizar a Fullpass en los domicilios registrados ni en los señalados por los afectados.

⚖️ Derechos de los consumidores

La Ley Federal de Protección al Consumidor, en su Artículo 92 Bis, establece que cuando un evento se cancela por responsabilidad del organizador o la boletera, las y los consumidores tienen derecho a:

El reembolso completo del boleto y cargos por servicio.

Una compensación de al menos el 20% del monto pagado.

🚫 Recomendación

Ante las dificultades para localizar a la empresa y la falta de respuesta en conciliaciones, la Profeco sugiere no adquirir boletos con Fullpass para futuros eventos.

📞 Canales de apoyo

La dependencia recordó que las personas afectadas pueden recibir atención a través de: