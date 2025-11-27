Productores y transportistas levantan bloqueos tras acuerdo con Segob

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Productores agrícolas y transportistas que mantenían bloqueos en carreteras de varios estados del país acordaron levantar de forma inmediata las manifestaciones, luego de sostener una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Durante el encuentro, funcionarios federales informaron a los dirigentes sobre los programas y acciones institucionales que el Gobierno de México implementará para atender sus demandas, relacionadas con seguridad vial, legislación sobre el agua y necesidades específicas del sector agropecuario.

Como parte del diálogo, se instalaron tres mesas de trabajo: una para tratar la seguridad en carreteras, otra para resolver inquietudes sobre el marco legal en materia de agua, y una tercera enfocada en temas del campo.