Productores de maíz, soya y lácteos de EU dialogan sobre cooperación agroindustrial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) sostuvo un encuentro estratégico con productores agrícolas del estado de Kansas, Estados Unidos, y el senador republicano Roger Marshall, con el objetivo de fortalecer la cooperación agroalimentaria bilateral.

El encuentro fue encabezado por el presidente del CNA, Jorge Martínez Esteve, quien destacó la importancia de la relación México-EE.UU. en temas como seguridad alimentaria, cadenas de suministro y competitividad regional, particularmente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La delegación estadounidense incluyó representantes de los sectores de maíz, soya, trigo, sorgo, lácteos y ganado, quienes compartieron inquietudes y áreas de oportunidad en el comercio agroindustrial entre ambos países.

“Durante la conversación, destacamos la complementariedad entre los sistemas agroalimentarios de México y Estados Unidos, y el papel estratégico que esta relación juega para la región de América del Norte”, señaló el CNA en sus redes sociales.