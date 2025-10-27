Productores de maíz rompen diálogo con Sader por oferta “insuficiente”

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El intento de negociación entre productores de maíz y autoridades federales terminó sin acuerdos este lunes, luego de que el sector rechazara la propuesta económica de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), encabezada por Julio Berdegué.

Tras más de tres horas de reunión, los representantes de los productores salieron del encuentro visiblemente molestos.

La oferta de 5 mil 200 pesos por tonelada fue calificada por los asistentes como “una grosería” y detonó el rompimiento de la mesa de diálogo.

Mientras tanto, afuera del Palacio de Cobián, decenas de agricultores que esperaron por horas bajo el sol increparon a sus líderes al conocer el resultado de la reunión. Entre gritos y empujones, varios de ellos intentaron ingresar al edificio como muestra de su inconformidad.

Los representantes insistieron en que los precios bajos se han mantenido por tres años consecutivos y que la propuesta actual no cubre sus necesidades reales.

De momento, los productores definirán nuevas acciones de protesta.

No descartan extender bloqueos carreteros ni manifestarse frente a Palacio Nacional en los próximos días.