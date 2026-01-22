Productores de Apatzingán relatan cuotas criminales por limón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Productores de limón de Apatzingán denunciaron que muchos dejaron de cortar y vender debido a las extorsiones de grupos criminales. La periodista Azucena Uresti, de Radio Fórmula, entrevistó a uno de los afectados, quien decidió mantener su anonimato por seguridad.
El productor relató cómo eran obligados a pagar cuotas bajo amenaza. “Nos mandaba gente armada a los empaques a cobrar su cuota”, contó. Además, explicó que eran citados en el parque del poblado de Cenobio Moreno a las 10 de la noche. “Llegaba gente mala, uno estaba con el miedo”, añadió.
El extorsionador imponía multas de hasta 200 mil pesos y clausuraba negocios de quienes no cumplían con los pagos. “Él mero se presentaba directamente (...) y no podíamos denunciar porque teníamos miedo”, declaró el productor.
El pago se calculaba por kilo de limón, alrededor de 2 pesos por kilo de caja, mientras que los productores vendían cada caja a aproximadamente 100 pesos, dejando solo un margen mínimo para su propio beneficio. Según el testimonio, “trabajábamos prácticamente para él, nos quedaban 40 pesos por caja y 60 para él”.
El productor señaló que, afortunadamente, tras la acción contra este criminal, los productores pueden respirar tranquilos. Sin embargo, advierten que la amenaza del crimen organizado persiste en la región y seguirán atentos a los movimientos de otros grupos.