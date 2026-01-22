Productores de Apatzingán relatan cuotas criminales por limón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Productores de limón de Apatzingán denunciaron que muchos dejaron de cortar y vender debido a las extorsiones de grupos criminales. La periodista Azucena Uresti, de Radio Fórmula, entrevistó a uno de los afectados, quien decidió mantener su anonimato por seguridad.

El productor relató cómo eran obligados a pagar cuotas bajo amenaza. “Nos mandaba gente armada a los empaques a cobrar su cuota”, contó. Además, explicó que eran citados en el parque del poblado de Cenobio Moreno a las 10 de la noche. “Llegaba gente mala, uno estaba con el miedo”, añadió.

El extorsionador imponía multas de hasta 200 mil pesos y clausuraba negocios de quienes no cumplían con los pagos. “Él mero se presentaba directamente (...) y no podíamos denunciar porque teníamos miedo”, declaró el productor.