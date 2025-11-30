Productores advierten bloqueos viales por incumplimientos federales, en Zacatecas

Zacatecas (MiMorelia.com).- El 1 de diciembre, productores agrícolas de Zacatecas llevarán a cabo una serie de bloqueos viales y toma de casetas en distintas zonas del estado, como medida de presión ante lo que califican como incumplimientos de acuerdos por parte de autoridades federales.

La Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas (UPAZ) informó que la jornada de movilizaciones incluirá la ocupación de las casetas de Osiris y Calera de Víctor Rosales, así como cierres en importantes rutas carreteras que podrían causar afectaciones severas en el tránsito estatal.

Los manifestantes acusan a dependencias como la Conagua, CFE, Gobernación y la Secretaría de Agricultura de no avanzar en la regularización de concesiones vencidas ni en la resolución de adeudos derivados del programa de energía eléctrica para uso agrícola. Según señalaron, han firmado minutas y participado en mesas de trabajo durante los últimos dos años, sin resultados concretos. La más reciente minuta, firmada el pasado 20 de noviembre, sigue sin ser atendida.