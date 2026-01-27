México

Productor limonero mata a balazos a asaltante y hiere a compañero, en Tabasco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un intento de asalto a un productor de limón terminó con un presunto agresor muerto y otro hospitalizado en estado grave, tras un enfrentamiento registrado en Villa Estación Chontalpa, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.

Según versiones de medios como XEVT, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron al agricultor cuando este circulaba en un automóvil blanco.

Los sujetos le habrían apuntado con un arma y ordenado detenerse. Sin embargo, el productor portaba su propia arma de fuego y repelió la agresión, disparando contra ellos.

Uno de los presuntos asaltantes fue declarado muerto en el lugar por paramédicos, mientras que el segundo fue trasladado a un hospital bajo custodia debido a la gravedad de sus heridas.

El hecho ha provocado reacción en redes sociales, donde algunos usuarios exigen que se respete el derecho a la legítima defensa del productor, mientras que otros cuestionan si la Fiscalía General del Estado tomará acciones legales en su contra.

